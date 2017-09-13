-Было очень холодно, кто-то подложил что-то под голову, кто-то принес корпешку, накрыл его. А там дальше, на перекрестке, светофор для пешеходов не работает уже второй месяц, - рассказала Гуля ГАЙСА.

Видео несчастного случая по ул.Осипенко было опубликовано очевидцами ДТП в социальных сетях. По словам автора видео, пользователя под ником Гуля ГАЙСА, скорая помощь подъехала на место аварии лишь спустя 30 минут. - Есть знак "пешеход", есть полоса "пешехода", есть два "лежачих полицейских". Это пешеходный переход в школу. Сначала приехала полиция, стала работать. Скорая медицинская помощь приехала после полиции спустя 25-30 минут. Мы кричали полиции : "Где скорая?". После полиция попросила оказать помощь проезжающую карету скорой помощи одной из частных клиник, - рассказывает женщина. По словам очевидицы, удар, который принял на себя мальчик, был очень сильным. В ожидании скорой помощи подросток лежал на асфальте, в то время как мимо проезжали большие грузовики и пассажирские автобусы.Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауский области, звонок на пульт дежурного службы "103" поступил 12 сентября 08:49 по адресу: ул.Осипенко. Оказалось, что возле кафе "Искра" 16-летнего подростка сбила машина. -Своевременно в 08:50 выехала бригада "103", но из-за пробок на дорогах, частные машины не уступают дороги, бригада прибыла на вызов в 09:10. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, с диагнозом "Открытый перелом голени"он был госпитализирован в областную детскую больницу, - сообщили в пресс-службе. Комментарий от пресс-службы ДВД Атырауской области последует.