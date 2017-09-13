Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, во время патрулирования микрорайона Кунаева полицейские заметили троих подозрительных парней, которые при виде патрульной машины попытались скрыться. - Мужчины были задержаны и при осмотре у них были изъяты автомагнитола, раскладной нож, фонарик, гладкоствольное ружье марки «ИЖ» и патронтаж с патронами. Как выяснилось позже, изъятое ружье было украдено из автомобиля "УАЗ", припаркованного в одном из дворов микрорайона, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным кражам, возбуждено уголовное дело. Владелец гладкоствольного ружья за нарушение требований хранения гражданского оружия и патронов к нему также привлечен к административной ответственности.