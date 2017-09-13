Иллюстративное фото с сайта AKKet Смартфоны внешне не сильно отличаются от прошлогодних iPhone 7 и лишь получили заднюю крышку из стекла. Также телефоны получили беспроводную зарядку. Гаджеты доступны в трех цветах: черном, серебряном и розовом. В Apple утверждают, что iPhone 8 получили самое прочное на рынке стекло и при этом сохранили водонепроницаемость и защиту от пыли. Новые iPhone получили шестиядерный новый процессор A11 Bionic, благодаря которому увеличилось быстродействие аппарата. Также в компании обновили камеры смартфонов, хотя разрешение осталось прежним — 12 мегапикселей. iPhone 8 Plus с двойной камерой получил улучшенный портретный режим и фильтры для него. Старт продаж устройств начнется 22 сентября по цене от 700 долларов за iPhone 8 и от 800 долларов за iPhone 8 Plus. Новый iPhone X получил безрамочный экран, а также 5,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2436 на 1125 точек. Как и предсказывали инсайдеры полгода назад, Apple все же выпустила iPhone с безрамочным 5,8-дюймовым дисплеем. Это iPhone X (читается как «айфон десять»). По размерам он немного больше обычного iPhone 8. Нет кнопки Home, а OLED-экран занимает практически всю фронтальную панель. Единственный нюанс — прорезь в верхней части дисплея под динамик, камеры и сенсоры. На смену Touch ID Apple пришел сканер лица Face ID. В Apple утверждают, что этот способ идентификации гораздо безопаснее, работает при любом свете и действует быстрее сканера отпечатков пальцев.