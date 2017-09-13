В службе пожаротушения заявили, что пожарная машина перевернулась из-за слишком крутого поворота, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, 13 сентября в 9.45 поступило сообщение о том, что в здании ТОО "Марасант"  на втором этаже горит потолочное перекрытие. - На место пожара были направлены 2 единицы техники. При следовании к месту пожара на пересечении улиц Тайманова и  Алмазова при повороте водитель автоцистерны, пытаясь избежать столкновения, был вынужден повернуть автоцистерну в сторону обочины, что привело к её опрокидыванию, - пояснили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. В результате опрокидывания водитель автоцистерны получил ушиб, ссадину головы и был доставлен в Областную клиническую больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь. Он был отпущен домой. Напомним, пожарная машина перевернулась утром 13 сентября на пересечении улиц Алмазова и А.Тайманова, когда ехала на вызов.