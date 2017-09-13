Такие факты были выявлены специалистами департамента агенства по делам государственной службы РК и противодействию коррупции по Атырауской области в ходе проверки списков стоящих на очереди местных жителей. Данные были озвучены на очередном заседании совета по этике. - Согласно 72 статье Закона "О Жилищных отношениях" РК основанием для отказа внесения в список на получение жилья или исключения из списка нуждающихся служит наличие у данных лиц земельных участков, квартир или жилых домов за последние 5 лет. Выяснилось, что у лиц, в отношении которых была проведена проверка, имелась недвижимость в виде земельных участков, - заявил руководитель департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жанибек КАРАЖАНОВ. Отметим, что на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят 18 600 человек. По данным ежегодной проверки департамента, заявления почти 4000 человек, состоящих в очереди, не соответствуют требованиям и их исключают из списков.