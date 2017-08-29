По словам прокурора Жанболата АЙМАНОВА, который оказался на месте происшествия до приезда полицейских и скорой помощи, он оказал первую помощь пострадавшему. - Я живу в районе ЗКАТУ и каждый день езжу по этой дороге на работу, - рассказал Жанболат АЙМАНОВ. - Ежедневно этот мужчина (пострадавший - прим. автора) переходит здесь дорогу. А сегодня он попал под колеса "Шкоды". Я опросил водителя и он честно признался, что разговаривал по телефону и не заметил пешехода. Сотрудник прокуратуры вызвал скорую помощь. - ДТП произошло практически на моих глазах. Попавший под колеса мужчина лежал окровавленный примерно в 20 метрах от пешеходного перехода. Из автомобиля тут же вышел виновник ДТП, он был в растерянности. Ему я велел поставить аварийный знак, чтобы предупредить других участников дорожного движения. Сам припарковал свою машину и побежал оказывать первую помощь. Проверил пульс и реакцию зрачков. Под голову подложил ему его сумку и посоветовал не разговаривать до приезда скорой помощи, - рассказал Жанболат АЙМАНОВ. Пострадавшего мужчину с различными травмами госпитализировали в Областную больницу. На месте работают полицейские и дознаватели.