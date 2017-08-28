Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима г. Уральск Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, старые бетонные опоры освещения будут заменены на новые на нескольких улицах города в ближайшее время. - На улицах Сарайшык, Ихсанова и проспекте Достык в этом году уличное освещение будет заменено с воздушных линий на подземные. Будут установлены новые оцинкованные опоры со светодиодными лампами. На эти цели средства в размере 700 миллионов тенге выделяет КПО б. в., - заявил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. К слову, подобные светодиодные фонари в Уральске впервые установили на проспекте Евразия.