На эти деньги будут поставлены новые светодиодные фонари, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима г. Уральск Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, старые бетонные опоры освещения будут заменены на новые на нескольких улицах города в ближайшее время. - На улицах Сарайшык, Ихсанова и проспекте Достык в этом году уличное освещение будет заменено с воздушных линий на подземные. Будут установлены новые оцинкованные опоры со светодиодными лампами. На эти цели средства в размере 700 миллионов тенге выделяет КПО б. в., - заявил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. К слову, подобные светодиодные фонари в Уральске впервые установили на проспекте Евразия.  