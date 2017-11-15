Суд санкционировал арест Александра КАРАГОЙШИНА сроком на два месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 15 ноября, в Уральском городском суде следственный судья Исмаилова вынесла постановление об аресте директора ТОО "Жиенбай" Александра КАРАГОЙШИНА. Его обвиняют в совершении правонарушения, согласно статье 345 ч. 3 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Со слов судьи, потерпевшая сторона никаких претензий к обвиняемому не имеет, так как он возместил моральный и материальный ущерб в полном объеме. - С ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде ареста выступил следователь, однако потерпевшая сторона просила не удовлетворять данное заявление, - заявила судья Исмаилова. Тем не менее, суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и оставил меру пресечения без изменений в виде ареста сроком на два месяца. Напомним, 11 ноября на проспекте Евразия в районе остановки Вторая база водитель автомобиля "Тойота Лэнд Крузер" сбил девушку, переходившую дорогу по "зебре" . Девушка от полученных травм скончалась на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело . Позже родные погибшей Евгении БОНДАРЕНКО рассказали, что у девушки остались двое малолетних детей. 13 ноября Александр КАРАГОЙШИН был водворен в ИВС. Фото Медета МЕДРЕСОВА