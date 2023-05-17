Vzr424kvmh4Как сообщает polisia.kz, 25-летнего иностранца задержали по пути из Актобе в Уральск. Оказалось, иностранец является студентом одного из вузов Алматы и подрабатывал на свадьбах.
— По словам задержанного, в Казахстане он находится с 2019 года, обучается на программиста, за это время неплохо выучил язык и стал подрабатывать на мероприятиях. Сомалиец просрочил визу, на основании чего составлен протокол по факту нарушения миграционного законодательства РК, — рассказали в полиции.Материал передан с суд. Вероятнее всего, он будет депортирован.