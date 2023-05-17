По данным «Казгидромета», 18 мая ночью на юге, днём — на юге и востоке ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. До +25 градусов будет в Уральске 6 июля По Казахстану прогнозируется повышение температурного фона.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +21..+23 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +22..+24 градусов, ночью +11..+13 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +15..+17 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +17..+19 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +21..+23 градусов, ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 23 метров в секунду
