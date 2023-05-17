– За это время число участников увеличилось с 10 до 26, большинство участников – девочки. Несмотря на то, что для участия в данном проекте стал более строгий отбор, довольно высокие требования, среди школьников он популярен. Ребята приобретают теоретические и практические навыки ведения бизнеса. А мы, в свою очередь, воспитываем в них будущих предпринимателей, – отметила депутат городского маслихата, член СДЖ, автор проекта Азима Губашева. – Данный проект имеет не только социальную значимость, но и экономическую. Посмотрите, это самые настоящие бизнесмены. Причём, многие из них уже прекрасно пишут бизнес-планы, защищают свои проекты, и даже получают прибыль со своих бизнес-инициатив.

– Пока в детстве все девочки мечтали о куклах и других игрушках, моей мечтой было содержать и ухаживать за козами. Молоко коз является лечебным, диетическим, используется в детском питании, йогуртах. Это очень меня вдохновляет. На сегодня у меня есть одна коза, которая уже даёт молоко, часть я реализую пока только родственникам, а часть использую для приготовления сыра и творога. Я прошу 250 тысяч на покупку нескольких коз для моего бизнеса. В дальнейшем планирую открыть сыроварню, – рассказала будущая бизнес-леди.

На базе Палаты предпринимателей «Атамекен» прошёл ежегодный областной этап конкурса «Я – будущий предприниматель», в котором приняли участие ученики 10 классов победители районного и городского этапа.Юные предприниматели выступили перед жюри, обосновали свои действия от написания бизнес-плана и до получения прибыли. Они предлагали открыть на селе логопедический центр, массажный салон, туристическую базу, кофейню, готовить приданое для невесты, подарить вторую жизнь использованным вещам и другое. По решению жюри победителем стала ученица 10 класса посёлка Чингирлау одноимённого района Оксана Зубенко с проектом «Козья мини-ферма «Вкус природы».Второе место разделили между Мерхатом Саматовым, Гулмайя Гиният (гимназия №42 «Ак ниет») с проектом «Бизнес по выращиванию и реализации зелёных ростков подсолнечника» и Ерболом Мусагалиевым из Теректинского района «Инновационный метод выращивания кормов», третье место присудили проекту «Подарим мусору вторую жизнь» Шахназ Кали из района Байтерек и «Изготовление букета из мыла» Мадины Нурдаулет из Акжайыкского района. Победителям вручили дипломы и ценные призы. Кроме этого, женщины СДЖ по каждому направлению бизнес-идей в течение года для учеников будут организовать мастер-классы, семинары, экскурсии на предприятия и оказывать информационно-консультационную поддержку, ведь дети совмещают учебу и проекты. К примеру, Оксана Зубенко воочию увидит, как готовят сыр и другие молочные продукты известные предприниматели области, углубится в технику изготовления.