Иллюстративное фото из архива "МГ« Теперь «Тулпар-Тальго» будет ездить в столицу по нечетным числам. Кроме того, 27 сентября из Уральска отправляется еще один скоростной поезд сообщением Уральск — Алматы. Поезд состоит из 27 вагонов, куда входят вагоны купе, бизнес-класса, СВ, гранд-вагон, вагон, где есть места для инвалидов и вагон — ресторан. Что касается стоимости билетов, то доехать до столицы за 26 часов будет стоить 9102 тенге, а из Уральска до Актобе стоимость составляет 3277 тенге. Стоит отметить, что «Тулпар-Тальго» в Уральске обещали запустить еще несколько лет назад. Последнее такое обещание власти давали перед началом выставки ЭКСПО в апреле 2017 года, но его так и не запустили.