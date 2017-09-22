«Медбиотех» занимается разработкой и производством наукоемких технологий и имплантируемых изделий медицинского назначения на протяжении 24 лет. Изучив рынок Казахстана, белорусы посчитали Актюбинскую область наиболее перспективной. В результате уже в следующем году здесь будет налажено высокотехнологичное медицинское производство. Это будет первое производство имплантов в стране. - Для оказания высокоспециализированной медицинской помощи населению Западного региона в области создан медицинский кластер «Aktobe medical center», деятельность которого позволит расширить виды и объемы высокотехнологичных методов лечения и диагностики в кардиохирургии, нейрохирургии, трансплантологии, неонатальной хирургии и т.д. Одним из направлений данной работы является внедрение инновационных методов лечения в травматологии и ортопедии. Ежегодно проводится более 300 операций по имплантации тазобедренного, коленного суставов. В этой связи я думаю, что изделия медицинского назначения, которые мы с вами планируем совместно производить, будут востребованы, - отметил аким области. В свою очередь генеральный директор НП ООО «Медбиотех» Владимир Горбатский сообщил, что в рамках проекта планируется организация стажировки и обучения местных врачей на базе крупнейших научных центров нейрохирургии и травматологии Беларуси. - Приехав в Актобе, мы были удивлены тем, сколько медицинских объектов строится, сколько всего делается в системе здравоохранения вашего региона. Это впечатляет. Видим, что ваш регион настроен на современные передовые технологии, мы готовы ими поделиться, - подчеркнул Владимир Горбатский. Руководство области выразило готовность оказать всяческое содействие в реализации проекта.