Об этом сообщил руководитель управления государственной инспекции труда Атырауской области Игилик АУБАКИРОВ. ЧП произошло 21 сентября около полудня на территории компании "SA Constraction Group" во время землеройных работ. - Сигнальщика, который регулировал движение транспорта, придавил бульдозер во время движения задним ходом. Парня прижало к контейнеру, он скончался на месте, - сообщил Игилик АУБАКИРОВ. По словам собеседника, по данному факту будет проведено расследование под председательством госинспектора труда, которое и определит вину работодателя. По данным управления госинспекции труда с начала года в Атырауской области произошло 8 несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. Почти во всех ЧП вина работодателя доказана на 100%.