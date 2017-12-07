Фото из социальной сети "Твиттер" 6 декабря состоялось открытие птицефабрики в Западно-Казахстанской области. Открытие цеха по переработке мяса птицы в Уральске состоялось при участии главы государства по телемосту. По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, мощность данного проекта будет обеспечивать до 7 тысяч тонн мяса птицы в год. - Вообще в этом году по карте индустриализации мы вводим десять проектов. Общая сумма инвестиций составляет свыше восьми миллиардов тенге. Создано 550 новых рабочих мест. И стоит отметить, по поручению президента страны мы увеличиваем экспортоориентированное производство. Из десяти проектов шесть являются экспортоориентированными. Большое внимание мы уделяем переработке промышленного производства и переработке сельскохозяйственной продукции, - пояснил глава региона. Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что в год наш регион потреблял 10 тысяч тонн мяса птицы, и все это мы закупали извне. - Это производство сможет обеспечивать наш регион 7 тысячами тонн мяса птицы в год. По итогам восьми месяцев, согласно официальной статистике, наш экспорт вырос на десять процентов. Но это не предел. По итогам прошлого года, объем товарооборота нашей области с другими странами составил четыре миллиарда долларов США. Из них 500 миллионов долларов США со странами Евразии. Нам еще есть над чем работать. Программа главы государства по индустриализации создает очень хорошие условия для развития бизнеса. Производительность труда выросла на четыре процента, - рассказал аким ЗКО. Кроме того, Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что этот проект очень хороший для развития региона экономики и для нашей страны в целом.