Боксер Владимир Кличко. Фото: Reuters Боксер Владимир Кличко. Фото: Reuters Инцидент произошел на Ибице в ночь на 28 июля. Чтобы разнять тяжеловесов, потребовалась помощь охранников Владимир Кличко, чьи кулаки стоят три миллиона долларов за бой, на этот раз подрался бесплатно. Как пишет газета Daily Mirror, ничего серьезного не вышло, их разняли охранники ночного клуба. По словам тренера Чисоры, встреча двух боксеров на Ибице была простым совпадением. Видимо, не стоило Владимиру писать накануне у себя в Facebook про расслабляющие грязевые ванные и спрашивать: «Как вы остужаете себя в жару?» А Чисора тут же отчитался в Twitter: «На Ибице я дважды столкнулся с Владимиром Кличко. Он меня раздражает». Британец просто использует кулаки для связки слов в разговоре, говорит обозреватель Sports.ru, продюсер канала «Бойцовский клуб» Андрей Баздрев. «Это человек, который вырос в Зимбабве, когда там шла гражданская война, затем семья переехала в Британию, — говорит Баздрев. — Тренер его говорил, что у него некоторая форма аутизма, ему сложно выражать чувства и эмоции именно словами, поэтому он вкладывает все сразу в действия. Отсюда его непреодолимые желания шлепнуть соперника по щекам или поцеловать его, что он тоже делал, укусить за ухо во время боя. Это была откровенная шутка, он понимал, что для него это может плохо закончиться, но ему было так смешно, что он не удержался и укусил». Неожиданно, что один из Кличко ввязался в драку: обычно братья отличались завидным самообладанием. И в прошлом году, когда перед боем тот самый Чисора неожиданно дал пощечину Виталию, в ответ его даже пальцем не тронули. И когда британец плюнул водой в лицо младшему Владимиру, старший брат тогда просто победил задиру на ринге. Дерека Чисору за его выходки уже лишали лицензии на год. Проиграв в 2012 году бой Кличко, он устроил драку с другим британцем-тяжеловесом Дэвидом Хэем и пообещал его пристрелить. Но обычно такие потасовки не вредят имиджу или профессиональной карьере боксеров-профессионалов. И они охотно и вполне честно бьют друг друга кулаками без перчаток. И Кличко наверняка бы победил, считает обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Александр Беленький. «Владимир — человек разумный, а вот Чисора абсолютно без тормозов. Я не сомневаюсь, что драку начал он, и начал серьезно, и если бы их не разняли — Бог знает, что могло бы получиться, — говорит Беленький. — Я не сомневаюсь, что Владимир его бы победил, но бой мог бы быть очень жестоким, гораздо более жестоким, чем в ринге». Приключения на Ибице не помешают Владимиру Кличко на следующей неделе встретиться с россиянином Александром Поветкиным, у которого пока нет поражений. Несмотря на это, при любом исходе боя, россиянин получит за встречу только 6 миллионов долларов, а украинец — 17. Половину расходов взялась оплатить «Роснефть». bfm