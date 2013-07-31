Фото io.ua Фото io.ua Полевая ставка одного из нацистских главарей Генриха Гиммлера “Хегевальд” в Житомирской области поставлена в очередь на внесение в Госреестр недвижимых памятников Украины, сообщает interfax.ru со ссылкой на пресс-службу депутата парламента Александра Бригинца. Минкульт Украины поручил Житомирской облгосадминистрации подготовить учетную документацию на объект культурного наследия и подать ее Министерству. Пресс-служба отмечает, что Бригинец подготовил обращение в ответ на жалобы жителей поселка Гуйва по поводу превращения бункера в хранилище для картофеля. По мнению депутата, данный объект может быть превращен в серьезный туристический объект, который “будет содействовать, в том числе, созданию новых рабочих мест и пополнит бюджет Житомира и области”. Ставка Генриха Гиммлера “Хегевальд” была расположена недалеко в Житомирской области, возле поселка Гуйва. Территория ставки общей площадью 1,2 тыс. кв. м была тщательно замаскирована зелеными насаждениями. Штаб военного руководства располагался в двухэтажном здании, в котором до войны был Дом офицеров. На случай бомбардировок в ставке обустроили два наземных бункера. kursiv.kz