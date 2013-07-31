Фото xroniki-nauki.ru Фото xroniki-nauki.ru В Казахстане появится новая атомная электростанция, строительством которой будет заниматься совместная японо-казахстанская компания. Об этом сообщил управляющий директор АО «Самрук-Казына» Куаныш Бектемиров, который встречался по этому поводу с прибывшей из Японии делегацией. По его словам, «президент дал указание о подготовке проекта по строительству новой атомной электростанции в Казахстане, и для этого специально была создана межведомственная рабочая группа». В задачи созданной группы входит подготовка технико-экономического обоснования проекта, а также выбор площадки под строительство АЭС. Кроме того, в ее обязанностях также будет организация конкурса по выбору подрядчика выполнения работ по строительству, монтажу и вводу в эксплуатацию новой станции. Возглавляет данную группу вице-министр индустрии и новых технологий республики Бахытжан Джаксалиев. В ее состав входят также специалисты национальной компании. На встрече руководства «Самрук-Казына» с делегацией Японии также обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества в области обогащения урана и производства ядерного топлива. При строительстве АЭС будут широко использоваться консультации международных экспертов. Представители японской делегации подтвердили свою готовность содействовать в реализации данного проекта. «Мы обсуждали вопросы, касающиеся строительства новой АЭС. Японские компании готовы участвовать в нем, а также в реализации программы «Дорожная карта бизнеса» - сказала после переговоров вице-министр экономики, торговли и промышленности Японии Сато Юкари, сообщает портал "Время Востока". В настоящее время японская и казахстанская стороны ведут уже 9 совместных проектов (большей частью – в нефтегазовой отрасли), так что строительство АЭС станет десятым. Как обещает Куаныш Бектемиров, практические работы по подготовке ТЭО начнутся уже в нынешнем году. kursiv.kz