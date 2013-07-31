Фото kursiv.kz Фото kursiv.kz В Центральной Азии запущен масштабный научный генографический проект SHEJIRE DNA, который позволяет определить свое наследственное происхождение при помощи экспертизы ДНК. Точность этого метода составляет до 90-95%. «Шежире - это древо поколений, которое сводится к единому корню», - говорится в Послании Президента РК Н.А. Назарбаева «Казахстан-2050». В 60-е годы ХХ века лауреат двух Нобелевских премий Лайнус Полинг высказал идею, что скорость накопления мутаций в ДНК является постоянной, и ее можно использовать как молекулярные часы эволюционной истории человечества. Исследования ДНК этнических популяций людей - это инновационный научно-прикладной метод, который позволяет проверить исторические гипотезы, а также поможет ответить на вопросы, «когда молчат архивы». Как дактилоскопия помогла произвести переворот в криминалистике, так и популяционная генетика производит крупные перемены в нашем понимании истории человечества. У казахов в отличии от европейских народов осталось мало письменных источников, но при этом есть устные источники, которые передавались из поколения в поколение. Одним из таких источников информации является шежире. Ранее в советское время к этому виду источника относились с недоверием, полагая, что шежире это миф. Последние исследования ДНК казахов показывают высокую степень достоверности казахских шежире, которые подтверждается генетическими данными на 90-95 %. Генетические исследования казахов и других народов Евразии помогают понять, а также изучить исторические процессы по разным этническим популяциям. SHEJIRE DNA- это в своем роде, единственный масштабный научный генографический проект в Центральной Азии, который занимается исследованием генетической истории этногенезов Евразии. «Shejire» - это генеалогическая таблица (древо), передающая наследственное происхождение казахского и других народов в устном и письменном виде. Шежире это уникальное и наиболее ценное наследие для глубокого изучения истории народа. «DNA» - прямое значение аббревиатуры ДНК (англ. DNA) ДезоксирибоНуклеиновая Кислота. Переносное значение «DNA» - Dаралану (Уникальность). Nұрлану (Просвещение). Aсылдану (Благородство). В этой связи, научный проект Shejire DNA служит как инструмент национального достояния, где учитывается уникальность каждого члена общества как личности, просвещение духовно-нравственного сознания народа и благородство деяний ради приемственности и процветания будущих поколении. kursiv.kz