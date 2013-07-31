Фото express-k Фото express-k Любовное свидание на крыше столичных высоток – новый романтический тренд, который доступен кавалеру со средствами. Как признается организатор подобных вечеров, от клиентов нет отбоя. Сразу два агентства предоставляют в Астане услугу "свидание на крыше". Одна из таких компаний российского происхождения. Крыша 16-этажного жилого комплекса "Северная корона" была ею облагорожена – постелен газон, установлен стол с романтическими аксессуарами. Свидания здесь проводятся круглый год. Каждой паре отводится ровно час. После того как парочка поужинает, наступает время фотосессии. Причем фотографии под сводами неба и с видом на реку получаются изумительными. Романтический ужин проходит под естественную музыку города либо под аккомпанемент приглашенного саксофониста. Другое агентство устраивает свидания на крыше 42-этажного небоскреба "Северное сияние". При желании клиента они могут даже затащить на крышу кровать с паланкином. – У пикаперов есть такое понятие "крышеснос", – говорит эксперт-пикапер Алексей Демьянов. – Чтобы влюбить в себя девушку, достаточно создать такую атмосферу, в которой она никогда раньше не была. Чем больше кавалер ошеломит девушку, тем больше у него шансов получить "доступ к телу". Рустем ОМАРОВ, Интернет-фото, Астана express-k