Фото YK-news.kz Фото YK-news.kz Молодежь Усть-Каменогорска решила справляться с жарой массовыми обливаниями водой. В воскресенье, 4 августа, у амфитеатра пройдут очередные «мокрые войны», передает корреспондент YK-news.kz. Организаторы мероприятия просят участников запасаться водными пистолетами, бутылками с проделанными дырками в пробках, ведрами, воздушными шариками и «всем, что придет в голову». Кроме того, инициаторы мокрых войн обещают всем большой заряд бодрости и энергии. Начало флешмоба — в 12 часов дня. Кристина Борисова YK-news.kz