Как рассказал, тело парня удалось извлечь из воды лишь через час после поступившего сообщения. Также оказалось, что смертельный прыжок был заснят на видеокамеру сотового телефона другом погибшего. - В настоящее время выясняется, можно ли считать данный несчастный случай суицидом, - заключил Ершат КИБАШЕВ. Отметим, что подобный прыжок с моста около двух недель назад совершила гражданка Узбекистана, но, к счастью, девушку удалось спасти. Всего по данным пресс-службы областного ДЧС с начала года в Атырау утонуло 10 человек, 30 человек было спасено.