Мужчина признал вину и раскаялся.

В специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау рассмотрели дело о загрязнении общественного места.

Как установлено материалами дела, седьмого апреля 2026 года мужчина выбросил окурок на тротуар, тем самым нарушив правила благоустройства. Факт правонарушения подтвердили протокол, объяснения и видеозапись.

Суд учёл, что мужчина признал вину и раскаялся. Это было признано смягчающим обстоятельством.

В итоге нарушителя признали виновным и назначили штраф в размере 10 МРП. С учётом смягчающих обстоятельств сумма была снижена на 30% и составила 30 275 тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.