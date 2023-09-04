Яндекс Практикум запустил сайт в доменной зоне KZ и добавил возможность оплачивать курсы в тенге. Теперь жителям Казахстана будет удобнее проходить курсы на платформе.

Яндекс Практикум — это сервис онлайн-образования, который помогает людям освоить новую специальность в IT. Сейчас в Практикуме доступно более 80 курсов по программированию, анализу данных, маркетингу, менеджменту, дизайну и другим IT-направлениям. Есть курсы как для новичков, так и тех, кто уже что-то умеет и хочет развиваться в профессии. Обучение проходит на собственной технологической платформе Яндекса, включает теорию, практические задания и итоговые проекты, которые можно положить в портфолио.

«За последние четыре года число технологических компаний в Казахстане увеличилось в 2,7 раза, а объём IT-услуг по итогам 2022 года вырос на 40% до 772 млрд тенге. Местная IT-отрасль активно развивается, а значит спрос на специалистов цифровых профессий в стране будет только расти. Мы надеемся, что Яндекс Практикум внесёт свой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов цифровых профессий для казахстанского рынка», — говорит Илья Курмышев, CEO Яндекс Практикума.

Образование в сфере IT является важным приоритетом Национального проекта по цифровизации Казахстана: к 2025 году государство намерено подготовить как минимум 100 тысяч IT-кадров. Наблюдается спрос и со стороны работодателей: сегодня специалисты в области информационных технологий входят в топ-5 самых востребованных профессий в Казахстане.

Яндекс Практикум запустился в 2019 году. На сегодняшний день у сервиса более 4 млн пользователей из стран СНГ. Более 5 000 компаний из телекома, ритейла, FMCG, IT и ecom обучают сотрудников цифровым навыкам и профессиям на платформе Практикума.