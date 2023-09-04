Сегодня, четвёртого сентября, владельцы гаражей кооператива «Мотор» (находятся в центре города, в районе магазина Урал) выступили против строительства на этом месте сквера. Они считают, что предложенной компенсации недостаточно для приобретения другого гаража. Пенсионеры также переживают, что им негде будет хранить выращенный на дачах урожай.

— Гараж я получила по наследству от дяди, он был участником Великой Отечественной войны. Приватизировали его лет 20 назад, а теперь отнимают нашу частную собственность. Ходили к акиму ЗКО, он заявил: а вы ездили в Европу? Как там стоят машины? Говорит мне, пенсионерке, которая сидит на даче. Как можно задавать такие вопросы? — высказала свою претензию Ирина Воробьева. — Почему вы не застраиваете пустыри на окраинах города? Как здесь начали гостиницу строить, так и сквер понадобился.

Юлиана Баталова, представитель гаражного кооператива «Мотор», считает, что гаражи никому не мешают. Владельцы содержат их в чистоте и платят налоги. К тому же они принадлежат лицам с инвалидностью, участникам ВОВ и пожилым людям. Женщина отмечает, что для многих из них гараж служит складом солений и вещей, которые просто не уместить в маленьких квартирах.

— Нам предлагали альтернативу — гараж в десятом микрорайоне. Это нереально. Как мы будем добираться до них, — сказала Баталова.

87-летняя Зоя Колчина создала в своём гараже мини-магазин по продаже б/у вещей. Это для неё хоть какая-то прибавка к небольшой пенсии.

— Зачем сносить гараж? Мы же живем как нищие. Получишь пенсию, через три дня не остаётся ни копейки, — сетует женщина.

Владелец одного из гаражей Константин Волох — единственный пилот санитарной авиации из Уральска.

— У меня каждый день по два вылета. И мне даётся один час на то, чтобы я добрался до аэропорта. Покупал гараж четыре года назад за полтора миллиона тенге, сейчас мне предлагают компенсацию в 1,2 миллиона тенге. Искал на эту сумму гараж поблизости, стоимость начинается с 3,5 миллионов тенге и выше, — сказал мужчина.

Заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев объяснил собравшимся, что сумма компенсации будет разная. В зависимости от состояния собственности.

— Вы имеете полное право не соглашаться с суммой компенсации гаража. Естественно, окончательное решение примет суд. По каждому владельцу будут принимать отдельное решение и назначать сумму ущерба, — рассказал Кульбаев. — Ориентировочная сумма, заложенная в бюджет на компенсацию гаражей, — 150 миллионов тенге. Эти деньги подтверждены сессией маслихата. На сегодня все формальности соблюдены. Если считаете, что оценка несправедлива и необходимо увеличить бюджет, то и к этому мы готовы морально. Есть у нас обязанности в части развития города и их мы будем выполнять.

Некоторые владельцы гаражей предполагают, что это место готовят для удобства местных предпринимателей, якобы обустраивать их бизнес.

— Если вы думаете, что акимат поддерживает некоторых бизнесменов, то этот проект никакого отношения к ним не имеет, это однозначно, — заверил их Кульбаев.

К слову, в кооперативе всего 104 гаража. Из них у 85 владельцев есть право собственности, остальные стоят незаконно. Кульбаев заключил, что территория гаражного кооператива полностью отойдёт под сквер. Стоимость строительства обойдётся примерно в 120 миллионов тенге.

1. Фото Медета МЕДРЕСОВА Ирина Воробьева

2. Фото Медета МЕДРЕСОВА

3. Фото Медета МЕДРЕСОВА Юлианна Баталова

4. Фото Медета МЕДРЕСОВА Асхат Кульбаев