Смертельная авария произошла третьего сентября на шоссе в Алании. По данным турецкого издания trthaber.com, открытый внедорожник с туристами столкнулся в легковушкой. От удара джип перевернулся. Гражданка Казахстана погибла на месте. Позже в больнице скончались её малолетняя дочь и туристка из России. Ещё 17 человек получили ранения различной степени тяжести. Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев сообщил, что в ДТП погибли известный журналист, основатель детского реабилитационного центра «Зейін Атырау»  Арайлым Бакытжан и её дочь. Супруг погибшей находится в больнице в тяжёлом состоянии.
— Сейчас с посольством Казахстана в Турции ведутся переговоры и создаются все условия для лечения нашего соотечественника, — написал он в Facebook.
Решается вопрос с транспортировкой тел погибших казахстанцев. В конце июля четверо жителей региона пострадали в ДТП в Алании.