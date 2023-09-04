— Наряду со спасённой рыбой, обнаружили 1,7 килограмма мальков карася, погибшего из-за мелководья поймы и резкого снижения количества кислорода в воде, — добавили в районном акимате.

Жители Тасшагылского сельского округа, что в Кызылкогинском районе Атырауской области, недавно заметили тушки карасиков и сазанов. Их обнаружили в небольших лужах, образовавшихся при поступлении воды в село. Общественники забили тревогу. Как сообщили в районном акимате, на территории Тасшагылского сельского округа в двух поймах, образованных из-за весеннего паводка, спасли около двух миллионов и 700 тысяч мальков рыб. Спасённую рыбёшку выпустили в озёра Арал и Байтик. Средняя глубина этих водоёмов — 2,5-3 метра. Она благоприятна для свободного роста молоди.Рыбу вместе со специалистами спасали местные жители. Сейчас две разделённые поймы полностью очищены.