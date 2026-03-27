Закон и порядок: в Актюбинской области прошла масштабная акция по оказанию правовой помощи

В городе Актобе и районах области прошла масштабная акция «Правовая аптека». Основное мероприятие состоялось в торгово-развлекательном центре Keruen City, где приняли участие представители областной прокуратуры, правоохранительных и государственных органов, юристы и адвокаты.

Цель акции — повышение правовой грамотности населения, оказание гражданам бесплатной юридической помощи, содействие в оперативном и квалифицированном решении проблемных вопросов, а также широкое продвижение принципа «Закон и порядок».

На мероприятие пришло большое количество жителей Актобе. Горожане обращались с различными вопросами, связанными с алиментами, кредитной задолженностью, мошенничеством, особенно интернет-мошенничеством.

-В рамках закона проводится разъяснительная работа. Граждане получают исчерпывающие ответы на свои вопросы, при необходимости мы помогаем составить исковые заявления в суд и готовим их проекты, — отметил руководитель аппарата областной прокуратуры Асхат Бекмуханов.

Для удобства граждан работа была организована по трём направлениям: в блоке правоохранительных органов предоставлялись консультации по уголовному и административному законодательству, государственные органы разъясняли вопросы социальных, земельных и жилищных прав, а в рамках экспертного блока юристы, нотариусы и судебные исполнители оказывали профессиональные консультации.