Ваша тарелка влияет на состояние лица быстрее, чем самая дорогая сыворотка.

Согласно последним рекомендациям экспертов по питанию и дерматологов, первые изменения в зеркале можно заметить уже через 14 дней, если правильно скорректировать рацион, передаёт LadyMail.ru.

Почему крем не справляется

Когда коже не хватает полезных жиров и витаминов, она мгновенно тускнеет и начинает шелушиться. В таких случаях косметика лишь маскирует симптомы, не устраняя корень проблемы. Правильное питание, напротив, работает как "внутренний фильтр": снижает воспаления и заставляет клетки обновляться быстрее.

Стоп-сигнал для воспалений

Жирная рыба, например лосось - это мощное оружие против акне и покраснений. Омега-3 кислоты в её составе помогают коже "успокоиться" после стресса или лишнего десерта. Если добавить рыбу в меню дважды в неделю, тон лица станет заметно ровнее.

Для тех, кто борется с "серым" цветом лица после бессонных ночей, лучшим решением станут ягоды. Горсть черники или малины в день дает мощный заряд антиоксидантов. Это помогает коже восстановиться и вернуть естественный румянец.

Цвет и защита изнутри

Морковь и шпинат работают как природный фоторедактор. Бета-каротин и витамины А и С выравнивают тон, делая его более "живым" и здоровым. Через пару недель такой "зеленой диеты" вы заметите, что потребность в плотном тональном креме исчезла.

Не забывайте про томаты и оливковое масло. Ликопин в помидорах создает дополнительный барьер против ультрафиолета, а масло удерживает влагу внутри клеток. Это простая база, которая защищает кожу от сухости и преждевременного старения.