К административной ответственности привлекли 54 предпринимателя, общая сумма штрафов составила более 1,4 миллиона тенге.

С начала 2026 года в Департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО поступило 498 обращений. О том, на что чаще всего жалуются уральцы и как удается вернуть деньги, на брифинге в РСК рассказал заместитель руководителя ведомства Руслан Ихсанов.

Миллионы в пользу покупателей

Статистика за три месяца впечатляет: потребителям региона удалось вернуть 13 733 311 тенге. Из них почти половина — 6,7 миллиона тенге — была взыскана через суды, включая возмещение морального вреда.

К административной ответственности привлекли 54 предпринимателя, общая сумма штрафов составила более 1,4 миллиона тенге.

Лидеры антирейтинга: интернет-торговля и Instagram

Больше всего жалоб (260 обращений) касается розничной торговли. Первое место по проблемам держит электронная торговля.

Основные ловушки для покупателей:

Несоответствие товара описанию.

Отсутствие данных о продавце (особенно в Instagram).

Отказ в возврате денег или обмене товара.

Игнорирование претензий покупателя.

-В большинстве случаев потребители, заказывая товары, не знают заранее адрес и контактную информацию продавца, не обращают внимания на данные о товаре и продавце. В результате возникают претензии по качеству товара или трудности с его возвратом, что порой приводит к сложным ситуациям, а также увеличивает риск обмана в интернет-торговле - отметил Руслан Ихсанов.

На что еще жалуются

Помимо покупок в интернете, жители ЗКО недовольны:

ЖКХ (38 жалоб): рост тарифов, счета за отопление и отключения света.

Бытовые услуги: изготовление мебели, ремонт техники, сервис в салонах красоты и СТО.

Социальная сфера: общепит, медицина, образование и транспорт.

Куда обращаться?

Если ваши права нарушены, ведомство имеет право применять административные меры. В этом году 73 обращения уже переданы в налоговые и другие госорганы для проверки фактов обмана и финансовых нарушений.