18 ноября от заместителя акима Жанибекского аульного округа на пульт спасателей поступило сообщение о том, что на водоеме на окраине села замерзают лебеди. - Со слов местного населения, птицы утром примерзли ко льду, очевидцы разломали лед вокруг птиц, но не смогли их из воды вызволить. Была угроза, что этой ночью птицы опять примерзнут ко льду и могут погибнуть. Для вызволения лебедей выезжала 21-ПП ГУ «СП и АСР» ДЧС ЗКО, - сообщили в пресс-службе ведомства. В данное время птицы размещены в хозяйственной постройке у жителя села Жанибек. Будет решатся вопрос о размещении диких птиц в помещении до весны. nYXonQ-09MM