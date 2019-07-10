О существовании кредитных карт казахстанцы впервые узнали из американских фильмов, герои которых с легкостью использовали пластик, рассчитываясь за непредвиденные покупки. Сразу стало понятно, что иметь кредитку – это круто, но многие до сих пор не знают, в чем же реальные преимущества этого финансового инструмента.
- Банки выпускают два основных вида карт: это дебетовые и кредитные. Дебетная карточка используется для оплаты товаров и услуг, а также получения наличных денег в банкоматах. Такая карточка позволяет распоряжаться лишь собственными средствами клиента, многие получают зарплату на дебетные карточки или же самостоятельно вносят свободные деньги на собственный счет, к которому привязана карточка, - рассказывает директор департамента розничного бизнеса Банка ВТБ (Казахстан) в Алматы Алия Бергарипова
. – Кредитная карточка – это, по сути, банковский кредит, которым клиент может воспользоваться в любой момент. Но, в отличие от обычного кредита,если вы не воспользовались деньгами с карточки, то проценты платить не придется. Деньги просто лежат на ней до того момента, пока не пригодятся вам.
Большой плюс кредитки в наличие льготного периода - определенного банком срока, в течение которого на потраченные Вами деньги не начисляются проценты, если Вы их вовремя возвращаете обратно.То есть, сколько Вы взяли с карточки денег, ровно столько и вернете обратно банку, не переплачивая. Льготный период каждый банк устанавливает самостоятельно. К примеру, в Банке ВТБ (Казахстан) один из самых длинных льготных периодов до 3 месяцев.
Кроме того, лимит денег на кредитной карточке возобновляемый. А это значит, что если вы тратите деньги с карты, а потом добросовестно возвращаете долг, вся погашенная сумма за вычетом начисленного вознаграждения снова становится доступной.
- Также плюс кредитных карточек Банка ВТБ (Казахстан) в том, что вознаграждение начисляется только на использованную сумму займа, а не на всю сумму кредитного лимита, - говорит директор департамента розничного бизнеса Банка ВТБ (Казахстан) в Алматы Алия Бергарипова
. – Также несомненный плюс этого банковского продукта в том, что карточки являются международными, и воспользоваться кредитными средствами Вы можете на любом континенте.
Кредитки очень удобно брать с собой в путешествие, в котором вас могут ждать непредвиденные траты. Кроме того, Вам не придется декларировать деньги, которые вы провозите через границу. Если вдруг Ваша карта попадет в руки злоумышленников, Вы всегда сможете ее заблокировать и сохранить свой дополнительный капитал.
- Еще одно отличие обычного займа от кредитной карты в размере суммы, которые Вы можете взять у банка в долг. К примеру, в нашем банке стандартный «кредит наличными» оформляется на сумму до 5 000 000 тенге, а максимальный лимит на кредитной карте – до 2 000 000 тенге.
