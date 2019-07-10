И так, несколько простых и рациональных советов экономии вашего времени и бюджета.  Экономия может быть приятной: Если засох сыр Не выкидывайте его, натрите на мелкой терке. Стружку сложите в пакет или баночку и храните в холодильнике. Такую сырную крошку можно добавлять в омлет, выпечку. Очень вкусно! Наготовили много еды и она пропадает Со многими так бывает: если варить борщ – то огромную кастрюлю, если жарить пирожки – то гору. Но вот незадача: домашним есть неделю одно и тоже надоедает. Выход есть: через пару дней все, что осталось, разложите по пакетам или контейнерам и уберите в морозильник. Приготовили слишком много теста Сделайте выпечки столько, сколько надо, а оставшиеся тесто положите в пакет и заморозьте. Причем неважно, какое оно. Даже дрожжевое после заморозки вновь поднимается, и из него получаются пышные пирожки и пироги. Не тратьтесь на чаи с добавками Делайте свои! Это дешевле и полезнее, ведь во многие чаи кладут красители. Очистили апельсин – высушите корочки и добавьте в чай. Пока сезон, сушите мяту, листья и ягоды смородины или малины. Кстати и для подарка такие домашние смеси отлично подходят.  