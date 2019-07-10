Такая диета поможет потерять до 4 кг за 5 дней. Калорийность этих ягод составляет всего 40 ккал на 100 гр. При этом клубника богата витаминами и микроэлементами необходимыми для хорошего обмена веществ. Витамин С – укрепляет иммунитет, калий и магний нормализует давление, йод благотворно влияет на щитовидку, а фолиевая кислота на работу мозга. К тому же благодаря содержащимся в ягоде антиоксидантам организм быстро освобождается от вредных веществ. Ягоды улучшают перистальтику и обладают легким слабительным действием. Клубничная диета рассчитана на 3-5 дней. За это время можно похудеть на 3-4 кг (зависит от стартового веса). Вместе с другими продуктами за день следует съедать около 800 гр ягод. Клубнику можно есть в свежем виде, добавлять к салатам или творогу, делать смузи. Кроме ягод включите в меню нежирную птицу, морскую рыбу, каши, хлеб грубого помола, зелень, фрукты, овощи. Картофель можно только отварной. Молочные продукты не жирные – 1-2% жирности. Готовьте крем-супы из овощей, заправленных небольшим количеством растительного или оливкового масла. Обязательно пейте достаточное количество чистой не газированной воды – 1,5 литра в день, если нет заболевания почек. Противопоказания: наличие аллергии на эту ягоду, язвенная болезнь, повышенная кислотность и другие заболевания ЖКТ и печени, беременность, период лактации. Из-за слабительного эффекта лучше проводить в выходные дни, когда не нужно ходить на работу. Важные правила: Нельзя солить пищу и класть сахар. В мясные и рыбные блюда можно добавлять немного перца и лимонного сока, а во фруктовые салаты и запеканки – мед. Рыбу лучше готовить на гриле без масла, а куриную грудку или индейку отваривать или запекать в духовке. Если почувствовали себя нехорошо или появилась аллергическая реакция – немедленно прекратите диету.  