28 марта 2026 года в Областном онкологическом диспансере в Уральске состоится День открытых дверей. Мероприятие направлено на повышение осведомлённости о колоректальном раке, раке почек, а также вирусе папилломы человека (ВПЧ) в рамках профилактики рака шейки матки.

Как сообщили в Управлении здравоохранения ЗКО, на бесплатную консультацию приглашаются все желающие - вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС.

Приём будет вестись с 09:00 до 13:00. При себе необходимо иметь удостоверение личности.