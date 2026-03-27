28 марта 2026 года в Областном онкологическом диспансере в Уральске состоится День открытых дверей. Мероприятие направлено на повышение осведомлённости о колоректальном раке, раке почек, а также вирусе папилломы человека (ВПЧ) в рамках профилактики рака шейки матки.
Как сообщили в Управлении здравоохранения ЗКО, на бесплатную консультацию приглашаются все желающие - вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС.
Приём будет вестись с 09:00 до 13:00. При себе необходимо иметь удостоверение личности.
Адрес: ул. Алматинская, 58
Остановка: «Чувашинская»
Проезд автобусами: №33, №43, №52
Контактный телефон: +7 (7112) 91-80-52