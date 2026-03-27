Казахстанцам дали еще год на то, чтобы привыкнуть к новым деньгам и без спешки потратить старые.

Национальный банк РК решил продлить период параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге до июня 2027 года. Это значит, что купюры прежнего образца и новые банкноты из серии «Сакский стиль» будут приниматься в магазинах и банках на равных условиях еще долгое время.

- Решение принято с учётом предложений Ассоциации финансистов Казахстана и предусматривает возможность использования банкнот старого образца в расчётах в течение дополнительного года, а также их поэтапную замену на банкноты нового образца, - говорится в сообщении.

На текущий момент старые банкноты остаются законным платежным средством на всей территории страны. Ими можно спокойно расплачиваться на кассе, совершать переводы или вносить на карту через банкоматы. Важно помнить: отказать в приеме старой купюры до июня 2027 года никто не имеет права - это считается нарушением закона.

Даже если после завершения этого срока у вас в копилке останутся старые деньги, они не обесценятся. В течение трех лет после вывода из обращения их обязаны принимать и менять все банки второго уровня и отделения «Казпочты». В филиалах же самого Национального банка обменять их на новые купюры можно будет и вовсе бессрочно.

Сейчас Нацбанк продолжает поэтапный выпуск банкнот новой серии «Сакский стиль». Старые купюры будут постепенно выходить из оборота естественным путем: они начнут оседать в банках по мере их износа, пока современный дизайн полностью не вытеснит прежний образец.