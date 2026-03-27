На территории центрального рынка прошёл очередной рейд против стихийной торговли.

Район центрального рынка Уральска уже много лет остаётся одной из основных точек стихийной торговли. Здесь вдоль тротуаров и проезжей части регулярно разворачиваются импровизированные прилавки - от овощей и фруктов до одежды и бытовых мелочей.

По словам местных жителей, такая торговля давно стала привычной. Горожане жалуются на мусор, который остаётся после продавцов, отсутствие элементарных санитарных условий и неприятные запахи, особенно в тёплое время года. Кроме того, стихийные торговцы нередко перекрывают проходы, создавая неудобства для пешеходов и затрудняя движение транспорта.

Горожане негодуют, что продукция, реализуемая в таких местах, не всегда проходит необходимый контроль качества и может представлять риск для здоровья покупателей. Ведь здесь торгуют такими скоропортящимися продуктами, как мясо, рыба и молочная продукция.

У продавцов своя правда. По их словам, они вынуждены заниматься стихийной торговлей, чтоб прокормить свои семьи и оплатить долги.

Местные власти регулярно проводят рейды в районе рынка. Однако такие меры дают лишь временный эффект - уже через несколько часов торговцы возвращаются на прежние места. Несмотря на систематические проверки, полностью искоренить стихийную торговлю пока не удаётся.

На днях в районе центрального рынка вновь провели очередной рейд. Об этом сообщили в отделе предпринимательства Уральска. С продавцами, торговавшими в неустановленных местах, провели разъяснительные беседы и вынесли предупреждения. Им в очередной раз напомнили, что нужно соблюдать требования законодательства.

Городские власти призывают предпринимателей работать только в специально отведённых для этого местах.