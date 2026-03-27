Блокировка банковского счета из-за налогов всегда происходит внезапно: при попытке оплатить продукты или отправить перевод.

Как напоминают в Департаменте госдоходов по Мангистауской области, чаще всего причиной становятся неоплаченные задолженности или вовремя не сданные отчеты. Вместо поездок в налоговую и звонков в колл-центры, теперь разобраться с проблемой можно за пару минут через официальный SalyqBot.

Почему банк «заморозил» деньги

Банк не блокирует счета по собственной инициативе - он лишь исполняет официальное распоряжение налоговой службы. Причиной может стать даже копеечная пеня, о которой вы забыли. Раньше для выяснения деталей приходилось ждать открытия управления госдоходов в понедельник, но цифровой помощник теперь работает круглосуточно.

Инструкция: как разблокировать счёт через SalyqBot за 4 шага

Если ваш банковский счет внезапно ограничили, не нужно ехать в налоговую. Чтобы быстро вернуть доступ к деньгам, воспользуйтесь этим алгоритмом:

Запустите помощника. Найдите в Telegram бота @SalyqBot и нажмите «Старт». Пройдите быструю регистрацию, подтвердив свой номер телефона. Проверьте долги. В главном меню выберите раздел «Налоговая задолженность» и введите свой ИИН. Система мгновенно проверит базы и покажет не только сумму долга, но и наличие официального приказа о приостановлении операций. Получите реквизиты. Если задолженность подтвердилась, бот выдаст точные данные для оплаты. Важно: используйте именно эти реквизиты, чтобы платеж не потерялся, и счета открылись автоматически. Оплатите в приложении. Скопируйте данные из бота и проведите платеж через мобильное приложение вашего банка.

Когда вернут доступ к деньгам

Счета разблокируются автоматически, как только информация об оплате поступит в базу Комитета госдоходов. Обычно этот процесс занимает от нескольких часов до суток.

Главный плюс сервиса в том, что вам не нужно лично нести квитанцию инспектору: система обновится самостоятельно, и банк получит сигнал о снятии ареста.