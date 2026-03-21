Журналист Ботагоз Омарова помещена под домашний арест в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации, сообщает BES.media.

«Суд отправил под домашний арест журналистку Ботагоз Омарову, которая стала подозреваемой по делу о распространении заведомо ложной информации», - привело в ночь на субботу издание информацию юриста Правового медиа-центра Гульмиры Биржановой, добавив, что ночью дома у журналиста пройдет обыск.

К вечеру 20 марта Омарова написала, что находится в полиции.

«Позже в департаменте полиции Астаны заявили, что в отношении нее начато досудебное расследование по делу о распространении заведомо ложной информации. Основанием стало поступившее заявление. Омарову вызвали для дачи показаний, она проходила по делу как свидетель с правом на защиту», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в поддержку Омаровой выступили также ее коллеги в Астане, которые выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией и отсутствием подробной информации со стороны правоохранительных органов.

Источник: КазТАГ