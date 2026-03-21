По данным Бюро национальной статистике, в 2025 году в Казахстан приехало 23 761 человек, а уехало 7 608 человек. Положительное сальдо внешней миграции составило 16 153 человека. Это уже третий год подряд, когда в стране фиксируется положительное миграционное сальдо.

По сравнению с 2024 годом: число уехавших из Казахстана уменьшилось на 40,2%, а число приехавших сократилось на 18,9%.

Основной поток миграции идёт со странами СНГ: на них приходится 81,8% всех прибывших и 71,8% всех уехавших. Среди других стран чаще всего люди приезжали из Китая, Монголии и Германии, а уезжали — в Германию, Польшу и США.

По регионам больше всего приехавших выбрали:

Алматинскую область — 5 754 человека;

город Алматы — 4 068 человек;

Мангистаускую область — 3 562 человека.

Больше всего уехавших было из:

Карагандинской области — 1 451 человек;

города Алматы — 757 человек;

Восточно-Казахстанской области — 685 человек.

Чаще всего миграция происходит среди людей 35–39 лет с техническим или экономическим образованием.

Внутри страны переезды увеличились на 13,6% по сравнению с 2024 годом. Положительное сальдо межрегиональной миграции зафиксировано в четырёх регионах: