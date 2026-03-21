Строительство признано нецелесообразным с технической, коммерческой и юридической точек зрения.

КПО не будет строить газоперерабатывающий завод на Карачаганаке

21 марта на сайте Psa.kz сообщили, что компании Eni и Shell, которые управляют Карачаганакским проектом, не смогли принять окончательное инвестиционное решение по газоперерабатывающему заводу (ГПЗ). Поэтому уполномоченный орган потребовал от подрядчика завершить все работы по заводу к маю 2025 года.

Так же сообщается, что Казахстан более не рассматривает строительство ГПЗ в рамках действующего ОСРП, по следующим причинам:

многократное превышение Оператором сметы расходов на строительство ГПЗ, по сравнению с первоначальным планом;

низкая экономическая привлекательность проекта ГПЗ и значительные оттоки денежных средств из Доли Республики;

постоянное увязывание Оператором вопросов санкционирования проекта с иными вопросами, не имеющими отношения к ГПЗ.

По этой причине строительство ГПЗ оператором Карачаганакского проекта признано нецелесообразным с технической, коммерческой и юридической точек зрения. Сейчас начали разрабатывать собственный проект ГПЗ для переработки карачаганакского газа, чтобы обеспечить национальную энергетическую безопасность.

Ранее сообщалось, что возможно завод будет строить нацкомпания «КазМунайГаз». Тогда в министерстве отметили, что иностранная компания выдвинула жёсткие условия. Они потребовали дополнительные выплаты почти на один миллиард долларов и попытались связать проект с текущим арбитражным спором.