Эпидемиологическая ситуация по кори в Западно-Казахстанской области оценивается как неблагополучная. В регионе наблюдается рост числа заболевших. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев.

С его слов, с начала 2026 года в области зарегистрировано 169 случаев кори. По месяцам динамика выглядит следующим образом:

январь — 25 случаев;

февраль — 83 случая;

с 1 по 18 марта — 61 случай.

Наибольшее число заболевших приходится на Уральск — здесь зарегистрировано 126 случаев. Также случаи выявлены в ряде районов области: в районе Байтерек — 14, в Бурлинском — 10, в Теректинском — 9, три случая Казталовском, по два случая в Каратобинском, Жангалинском и Сырымском и один случай зарегистрирован в Шынгырлауском районе.

Заместитель департамента отметил, анализ показывает, что чаще всего болеют дети раннего возраста:

до 1 года — 50 случаев;

от 1 до 4 лет — 75 случаев;

от 5 до 14 лет — 16 случаев;

18 лет и старше — 28 случаев.

Таким образом, основная доля заболевших приходится на детей до 5 лет.

По данным департамента, подавляющее большинство заболевших не были привиты. Доля невакцинированных составляет 91,1% (154 случая).

Среди них:

41 человек — отказались от вакцинации;

49 — имели медицинские противопоказания;

47 — не достигли возраста плановой вакцинации;

в 15 случаях прививочный статус неизвестен.

Напомним, четвертого февраля 2026 года в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что в области выявлено 29 подозрительных случаев кори в этом году, из них 25 подтверждены лабораторно. Девятого февраля в управлении здравоохранения сообщали, что в областную инфекционную больницу госпитализировали 57 человек с корью.