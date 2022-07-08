«25-ую химию» получает спортсмен с острым лейкозом из Уральска в Стамбуле
Второй месяц зарубежные врачи борются за жизнь 17-летнего Нурхата Калдыбай, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото предоставлено Жанаргул Туктубаева
Нурхат Калдыбай - спортсмен, призёр и победитель множества турниров, кандидат в мастера спорта. У мальчика никогда не было проблем со здоровьем. В мае этого года после поездки на турнир в Талдыкоган у него опухли лимфоузлы и заболел желудок. Четвёртого мая его экстренно госпитализировали в Областную детскую больницу в тяжёлом состоянии. На следующий день диагностировали острый лимфобластный лейкоз(злокачественное заболевание крови и костного мозга, при котором здоровые клетки крови замещаются опухолевыми клетками - прим. автора), поражение 86%.
Семья отправила сына на лечение в Стамбул вместе с дядей. Ждать, когда откроется портал для бесплатного лечения в Казахстане, мама Жанаргул Туктубаева не согласилась, глядя на мучения Нурхата.
Сейчас женщина вместе с сыном в Стамбуле. Сегодня, восьмого июля, он получает уже 25-ую химию.
- В нём есть стержень, он сильный духом мальчик. Говорит, мама я поправлюсь, встану на ноги, даже планирует продолжить учиться и мечтает стать тренером. А я смотрю на сына и прячу свои слёзы. Врачи дают 90% положительного прогноза. Сейчас он получает химиотерапию. Мы уже привезли в Стамбул его брата и сестрёнку, чтобы они стали донорами костного мозга для Нурхата, но, к сожалению, они не подошли. Сейчас ищем доноров дальше, - говорит Жанаргул Туктубаева.
Лечение в клинике Medipol Mega Istanbul стоит 83 миллиона тенге. 73 миллиона тенге семья уже собрала. Пересадка костного мозга будет стоить дополнительно 43 миллиона тенге.
- Помогите нам, у сына есть шансы на жизнь, - сказала мама Нурхата. Также женщина благодарит каждого, кто помог им финансово.
Желающие помочь Нурхату Калдыбаеву могут перечислить деньги на счета родителей подростка.Реквизиты:Halyk Bank 4405 6398 6375 4311 (Жанаргуль Т.)Kaspi +7 771 597 14 44 (Жанаргуль Т.)АО Kaspi Bank CASPKZKA KZ 62722C000044394971 (Талгат Т. – Отец Туктубаев Талгат Калдыбаевич).
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!