- Группа студентов купалась на пляже Капшагайского водохранилища и заплыла далеко от берега. На предупреждения спасателей не отреагировали. В какой-то момент один из студентов отплыл ещё дальше от других и, не рассчитав свои силы, утонул, - рассказали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Мужчина 1999 года рождения утонул седьмого июля около 14:50. По предварительным данным, он является гражданином Индии, обучается в КазНУ имени С.Д.Асфендиярова в Алматы.Его тело извлекли из воды.