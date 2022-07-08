В городе будут работать пять скотобоен, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Места для жертвоприношения определили в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Атырау сообщили, что на период празднования Курбан айта отвели специальные места продажи жертвенных животных:
  • район рынка «Шығыс» по трассе Атырау - Доссор»;
  • рынок «Асыл-агро» на Северной промзоне;
  • мини-маркет«Береке» в Кенозекском сельском округе.
В городе работают пять скотобоен:
  • скотный рынок «Асыл-агро» на Северной промзоне, 49;
  • скотный рынок «Тума»,
  • бойня ТОО «АБКА» на Северной промзоне, 129;
  • ИП «Гайсин У.Т.» в селе Береке;
  • бойный цех ТОО Victory Group Atyrau.
Девятого июля мусульмане всего мира празднуют первый день священного праздника Курбан айт. Он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам. В течение трёх дней после намаза Курбан айт каждому мусульманину необходимо совершить жертвоприношение. Можно использовать верблюдов, коров (быков), баранов или коз (другие животные не годятся). В стране работает сайт qurban2022.kz для проведения церемонии жертвоприношения дистанционно. К слову, на сайте цена баранов составляет 75 тысяч тенге, КРС обойдётся вам в 395 тысяч тенге. В эту сумму входят услуги мясника. Остальные услуги (разделка, упаковка и доставка) предоставляются бесплатно.