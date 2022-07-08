Участки проспекта Абая и улицы Ж. Досмухамедова временно перекроют в связи с празднованием Курбан айта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В пресс-службе акимата Уральска сообщили, что в 6:30 в мечетях города будет читаться Айт намаз.
- В связи с этим будут частично перекрыты участки городских улиц, таких как проспект Абая от улицы Айтиева до Мухита и улица Ж. Досмухамедова от улицы Курмангазы до Х. Чурина, - говорится в сообщении.
Девятого июля мусульмане всего мира празднуют первый день священного праздника Курбан айт. В течение трёх дней после намаза каждому мусульманину необходимо совершить жертвоприношение. В Уральске определили три места, где можно провести ритуал жертвоприношения - это территории рынков «Ел-Ырысы», ТОО «Батыс адал ет» и в цеху ТОО «Кублей». Там будут работать мясники, которые прошли предварительное обучение.