Аэропорт Алматы приостановил заправку самолётов с технической посадкой
В воздушной гавани заявляют о нехватке топлива, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay
В пресс-службе международного аэропорта Алматы сообщили об имеющейся нехватке топлива, «как местного, так и импортного, а также проблем со своевременной доставкой».
- Во избежание приостановки регулярных пассажирских и коммерческих грузовых рейсов, аэропорт Алматы приостановил заправку рейсов с технической посадкой (дозаправка и осмотр судна - прим. автора), пока ситуация не улучшится, - говорится в сообщении.
В пресс-службе министерства энергетики заявили, что заблаговременно уведомили комитет гражданской авиации, авиакомпании и аэропорты о планируемом ремонте Павлодарского нефтехимического завода в июле и необходимости импорта недостающего объёма.
Ситуацию позже прокомментировали и в комитете гражданской авиации. Из-за работ на ПНХЗ общий объём производства авиатоплива на внутреннем рынке в июле составил 43 тысячи тонн, что меньше среднемесячного производства на 20 тысяч тонн.
- Наблюдается увеличение объёмов потребления авиатоплива, что непосредственно связано с ростом основных показателей после постепенного восстановления полётов... В условиях ограниченного производства авиатоплива на внутреннем рынке, в целях недопущения срыва программы полётов авиакомпаний и отмены рейсов министерству энергетики рекомендовано объёмы выработанного авиатоплива в июле в приоритетном порядке распределить между отечественными авиакомпаниями, выполняющими пассажирские перевозки, - говорится в сообщении.
В ведомстве заверяют, что угрозы по приостановлению или отмены регулярных пассажирских рейсов не имеется, а основные объёмы законтрактованного авиатоплива находятся в пути.
Напомним, о нехватке топлива авиакомпании ранее заявляли в октябре 2021 года. Тогда это было связано с ремонтом на Атырауском заводе.
