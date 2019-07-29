Иллюстративное фото из архива "МГ" Это случилось в микрорайоне «Алмагуль». Очевидцы рассказывают, что в подъезде дома №13 был убит мужчина: неизвестный нанес ему многочисленные ранения ножом. Несчастный тут же скончался. Мотив преступления неизвестен, равно как и сведения о преступнике. - Убийство произошло 28 июля по ул.Аманшина (р-н "Алмагуль"). Убит мужчина 1968 года рождения. По подозрению в совершенном преступлении задержан житель Атырау 1966 года рождения. Начато досудебное расследование по ст. 99 ч.1 УК РК "Убийство", - рассказали в полиции.