Активу района его представил глава региона Гали Искалиев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Сегодня, 6 сентября, Гали Искалиев представил активу Бурлинского района нового акима. По решению депутатов районного маслихата им стал Миржан Сатканов, который был назначен вместо Санджара Алиева. Последний в конце августа написал заявление об увольнении в связи с переходом на другую должность. В телефонном разговоре с корреспондентом "МГ" Санджар Алиев рассказал, что переходит на другую должность в городе Нур-Султан. Однако на какую именно должность - экс-аким Бурлинского района сообщать отказался.
Сатканов Миржан Мунайдарович родился в 1977 году в Уральске, ЗКО. Образование высшее, окончил Университет имени Докуз Еулул (Турция, г. Измир). В разные годы работал ведущим специалистом отдела финансов г. Уральск, главным специалистом, начальником отдела департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО, заместителем начальника, начальником отдела управления предпринимательства, заместителем директора ЗКО филиала АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана», исполнительным директором Объединения юридических лиц «Ассоциация предпринимателей ЗКО», руководителем областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. В марте 2018 года был назначен заместителем акима ЗКО.
