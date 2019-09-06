Иллюстративное фото из архива "МГ" Старший помощник прокурора ЗКО Бауыржан Ахметжан рассказал, что в ходе прокурорской проверки были выявлены факты грубых и системных нарушений законности судебными исполнителями, препятствующими своевременному и полному исполнению административных штрафов. - Судоисполнители не проверяют банковские счета должников. Так, у одной фирмы имеется штраф 113 тысяч тенге, однако в банке есть два счета с остатком в 1,4 миллиона тенге и 200 евро, - отметил Бауыржан Ахметжан. - Также судоисполнителями не реализуют имущество должников, этому пример житель ЗКО, который уже 2 года не оплачивает штраф на сумму 2,1 миллиона тенге, при этом должнику принадлежит 3 автомашины и земельный участок. ​ Также частными судебными исполнителями не обременены и не задержаны более 3 тысяч автомобилей должников с задолженностью на 52 миллиона тенге. К слову, на исполнении у ГСИ и ЧСИ находится 18​ 391 штраф на сумму 346 миллионов тенге.